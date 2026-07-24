Москва24 июл Вести.Сэкономить топливо помогает хорошее техническое состояние автомобиля и правильная манера вождения. Подробно об этом рассказал в интервью ИС "Вести" главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

По его словам, определенные способы и приемы для экономии топлива существуют, но подходить к ним нужно грамотно.

Главное не вестись на какие-то совсем странные советы - условно, глушить двигатель на светофоре. От того, что вы простоите с заглушенным двигателем 30-40 секунд, вы ничего не сэкономите, потому что двигатель в режиме холостого хода, если он у вас нормально настроен. Ну, сколько он потребляет? 0,7-0,8 литра в час на небольшом автомобиле. Что вы там сэкономите? Это [экономия] на спичках рассказал Кадаков

Иное дело - выбор скорости движения.

Чем выше скорость в среднем, тем выше расход. Если мы говорим об автомобилях, 15-20- и даже 30-летней давности, то скорость 80-90 км/ч - это действительно, наверное, самый экономичный режим, хотя это и к другим автомобилям относится. Хотя европейские машины уже давно затачивались на скорости 100-110-120, это максимальное, как правило, европейское ограничение — 120 км/ч на дорогах. После него уже сильный жор начинается. Если вы едете, например, по скоростным дорогам - на юг по "Дону", на M-11, M-12, - вы наверняка видели картину, когда вы едете, условно, 110-120, и кто-то "чешет" на мощной машине на 200 в нарушение, под камеры. И что вы видите через 200 километров - что он стоит на АЗС, потому что бензин просто льется как из ведра в этом случае, особенно если мощная машина. Да, ты ловишь кайф, но потом ты встаешь на АЗС объяснил Кадаков

Таким образом, отметил эксперт, наиболее экономичной является езда на скорости в диапазоне 80-110 км/час.

Конечно, что вы на "Весте" ездите, что на современном "китайце" с турбомотором, на 110-120 все равно будет больше расход, чем на 80-90 уточнил Кадаков

Использование кондиционера создает дополнительную нагрузку на двигатель, отметил Кадаков, но на скорости от 80 до 110 км/ч значительное сопротивление движению также оказывает открытое окно или окна авто.

Если мы выбираем между тем, чтобы жариться в жаре и ехать с открытыми окнами и с выключенным кондиционером - это не вариант. Давайте закроем окна, если есть кондиционер, включим кондиционер, поедем как люди, и в итоге мы все равно либо с таким же расходом приедем, потому что окна закрыты, либо даже с меньшим - и в комфорте посоветовал Кадаков

Чтобы машина расходовала меньше топлива, она должна быть в хорошем техническом состоянии, подчеркнул эксперт.

Нам надо снизить расход топлива просто по двигателю - он должен быть в нормальном состоянии. По сопротивлению качения - у вас должны быть нормально накачанные шины, не спущенные. Если у вас, допустим, норма две атмосферы, не надо ездить на полутора, это ведет к увеличению расхода топлива. Если у вас колеса плохо крутятся, если колодки прикипели, они постоянно задевают за тормозные диски или барабаны, или подшипники там уже давно нормально не работают, надо привести машину в нормальное состояние. Если у вас багажник или даже багажные поперечины, рейлинги стоят съемные - конечно, снимаем, когда он вам не нужен, потому что это очень сильное увеличение сопротивления воздуха. То есть мы должны все сопротивление - в колесах, в тормозах, если трутся, внешние какие-то вещи - конечно же, снизить рассказал он

При этом самым главным фактором возможной экономии, по его словам, является правильная манера вождения.

И самое главное, что перевешивает практически все сказанное — это манера вождения. Мы отчасти сказали про скорость. Если вы видите, что впереди, в трехстах метрах, уже, скорее всего, сейчас загорится желтый, потом красный - ну какой смысл давить на педаль? Ну приотпустите вы педаль газа, и не надо переходить на нейтраль. Двигатель в таком режиме, когда вы на передаче остаетесь, сбрасывая газ, потребляет ноль. Вообще ничего не потребляет! И вы, скорее всего докатитесь к тому моменту, когда вы уже подъедете к светофору, включите нейтраль или если автомат у вас, он сам перейдет в разомкнутое состояние. Не надо агрессивно ездить подчеркнул Кадаков

Такие же рекомендации, по его словам, дают и представители известных компаний - производителей автомобилей.

Все инженеры говорят, что самая эффективная езда — спокойная. Это спокойный разгон, это предвидение ситуации про красный свет, про резкий поворот - где вам придется тормозить, заранее газ приотпускаем. Кстати говоря, сейчас колеи асфальтовые появились. А в колеях, как правило, шершавый асфальт - тоже увеличение сопротивления. Надо ехать по гладкому асфальту. Это мелочи, но какие-то такие секретики есть сказал Кадаков

Главред "За рулем" также не советует переключать на нейтраль коробку-автомат во время кратковременных остановок на дороге - например, на светофоре: экономия от этого минимальна, а неудобства возможны большие. Переставлять коробку-автомат на режим парковки, по его словам, имеет смысл только в глухих пробках - например, на железнодорожном переезде. Также, по словам Кадакова, среднему неопытному водителю может помочь сэкономить топливо система круиз-контроля.

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