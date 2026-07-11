Москва11 июл Вести.Изменение марки топлива может быть критичным для моторов авто, заявил ИС "Вести" автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, современные машины довольно чувствительны к изменениям состава топлива. Чем ниже экологический норматив топлива, тем больше нагрузки на механизмы автомобиля.

Чем ниже стандарт [топлива], тем больше вреда автомобиль начинает наносить окружающей среде. Тем активнее расходуется ресурс непосредственно силового агрегата и, конечно же, каталитического нейтрализатора. И это большая проблема, особенно с учетом того, что большинство современных двигателей довольно нежны и рафинированы по отношению к изменению качества топлива. И если автомобиль выпускался под стандарт "Евро-5" или "Евро-6", то любое другое топливо будет приводить к неправильной работе и возникновению проблем с топливной аппаратурой, и, соответственно, к существенному сокращению ресурса силового агрегата пояснил он

Избежать негативных последствий из-за замены топлива при заправке можно, используя специальные присадки.

Это [замена] для современных моторов может оказаться критичной. И я бы порекомендовал различного рода присадки, которые представлены на нашем рынке. До этого времени они особым спросом не пользовались, а лет на 10-15 назад достаточно часто можно было наблюдать картину, когда человек, заправляя машину на заправке, заливает также небольшой флакончик рассказал он

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