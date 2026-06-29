Эксперт Ломанов дал пять советов для экономии до 30% бензина Автоэксперт Ломанов назвал пять вещей, которые помогут экономить до 30% бензина

Москва29 июн Вести.Автоэксперт Андрей Ломанов дал пять советов, которые помогут россиянам экономить до 30% бензина.

По его словам, которые приводит KP.RU, в идеальных условиях соблюдение пяти правил может помочь сэкономить до 3-4 литров бензина на 100 км при городской езде.

Прежде всего, заявил Ломанов, важно соблюдать давление в шинах. Чем шире пятно контакта покрышки с дорогой, тем больше усилий и топлива необходимо двигателю на преодоление силы трения качения. По его словам, можно добавить 0,2-0,3 атмосферы в шины дополнительно, что немного увеличит износ резины, но повысит экономию топлива.

Также помочь с экономией топлива может минимизация остановок на дороге. Эксперт подчеркнул, что каждый старт машины с нуля – это "мощный плевок" бензина из бака в двигатель, поэтому на светофоре лучше ехать "в накат", пока не загорится зеленый.

Ломанов также посоветовал водителям избегать резких ускорений и торможений. На трассе стоит выбирать крейсерскую скорость и ехать максимально размеренно. Также важно следить за оборотами двигателя. Оптимальным диапазоном он назвал от 2 тысяч до 2,5 тысячи оборотов в минуту.

Помочь в экономии топлива может также улучшение аэродинамики. Для этого в машине стоит закрыть окна и люки, демонтировать навесное оборудование и использовать "воздушный карман" от попутного транспорта.

Эксперт подчеркнул, что не стоит забывать и об электронных системах автомобиля. По возможности стоит отключать климат-контроль или кондиционер, снижать громкость музыки, а также "беречь" ближний свет, если у автомобиля галогеновые фары.

28 июля президент России Владимир Путин заявил, что дефицит топлива в стране не носит критический характер. По его словам, ущерб от ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по энергетической структуре есть, но он некритичен.