Россиянам рассказали, как избежать аварийных ситуаций и не выехать на встречку Автоэксперт рассказал, как обезопасить себя от выезда на встречку

Москва18 июл Вести.Главными способами избежать ДТП остаются соблюдение скоростного режима и внимание к знакам. Таким мнением с ИС "Вести" поделился автоэксперт, мастер спорта по ралли Егор Васильев. Он также подчеркнул важность использования поворотников.

Для того, чтобы не оказаться на встречке, не нужно никуда торопиться. То есть, садясь в автомобиль, желательно просто сразу перед собой поставить цель – не доехать быстро, а доехать надежно, с комфортом, без каких-то проблем, без создания неприятностей для остальных участников движения … Второй момент, конечно, желательно читать знаки дорожные, потому что очень часто вот говорилось о том, что идут ремонты, но сейчас есть еще одна особенность: довольно активно меняется и разметка. И очень часто, например, дорога, на которой раньше, например, обгон был разрешен, внезапно там появилась сплошная линия или знак. А люди едут по старой памяти, не обращая внимания на то, что что-то поменялось. И еще в обязательном порядке, конечно, пользуемся сигналами поворотов рассказал Васильев

Ранее сообщалось о ДТП в Тамбовской области. Водитель BMW не справилась с управлением при обгоне и столкнулась с грузовиком, в результате чего погибло четыре человека.