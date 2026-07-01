Москва1 июл Вести.Отсутствие помощи пострадавшим в аварийных ситуациях со стороны случайных свидетелей объясняется двумя основными факторами: незнанием, как действовать и страхом перед уголовным наказанием за возможные ошибки. Об этом ИС "Вести" рассказал доктор медицинских наук, председатель Российского общества первой помощи, первый заместитель председателя профильной комиссии по направлению "Первая помощь" Минздрава РФ Леонид Дежурный.

Он развеял опасения по поводу юридических рисков при оказании помощи. Настоящая опасность кроется в бездействии – в отказе помочь человеку до приезда скорой, когда счет жизни идет на минуты.

При оказании помощи люди действительно боятся, потому что просто не знают, что делать, и для этого нужно обучаться, и для этого нужно уметь это делать. Также есть страх юридических последствий, не только уголовных, но и Административный и Гражданский кодекс у нас есть. Но во всех трех кодексах есть такая норма, которая называется "Крайняя необходимость", которая обозначает, что, если человек даже нанес вред в ситуации крайней необходимости другому человеку, это не подлежит преследованию рассказал Дежурный

Он осветил четыре критические ситуации, в которых промедление с оказанием неотложной помощи до приезда скорой помощи может иметь фатальные последствия. При этом эксперт подчеркнул, что в этих случаях от скорости реакции окружающих зависит жизнь пострадавшего в ДТП.

Есть четыре состояния, которые требуют непосредственных действий и которые определяют жизнь. Первое - отсутствие дыхания и кровообращения. То есть, когда человеку требуется сердечно-легочная реанимации, в этом случае хуже сделать нельзя. Потому что человек уже по ту сторону жизни и смерти, его можно вернуть, если начать реанимацию в течение пяти минут, а скорая за это время никак не успеет приехать. Второе — это нарушение дыхания, которое может происходить, либо человек подавился — это инородное тело, и если мы не будем действовать, то в течение пяти минут он тоже погибнет. Скорая тоже приехать не сможет. Третье — это когда человек без сознания и у него тоже может нарушаться дыхание, он лежит на спине, у него западает язык из-за того, что мышцы расслаблены, его надо повернуть в устойчивое боковое положение. И четвертое — это массивное кровотечение. Если мы не останавливаем это кровотечение, то человек тоже от кровопотери умирает, либо он получает такие изменения в организме, от которых он умрет позже пояснил Дежурный

Во всех остальных случаях, заверил профессор, необходимо дождаться медиков.

Остальные все действия могут подождать, если это переломы, ушибы, можно просто не давать человеку двигаться. Мы делаем только то, без чего он не дождется прибытия скорой медицинской помощи объяснил профессор

Он подчеркнул, что объем базового обучения первой помощи при ДТП в автошколах (16 часов) является достаточным. Тем не менее, он высказал мнение, что проведение экзамена по данному курсу следует доверить независимым организациям, а не штатным преподавателям.

Этот экзамен должен контролироваться кем-то извне - то есть не тот преподаватель, который обучает, принимает его, а нужно сделать так, чтобы записывалось видео и отправлять в экспертный центр, чтобы специалисты могли его просмотреть. Для того чтобы вот эти четыре ситуации про которые я говорил, записать, достаточно пяти минут, чтобы понять, подходил человек к манекену, держал ли в руках жгут, знает, что такое бинт или нет предложил Дежурный

Ранее сообщалось, что в МВД России планируют пересмотреть и дополнить минимальные требования к транспортным средствам, которые используются для приема экзаменов для получения водительского удостоверения.