Депутат Свищев разъяснил, когда за помощь в частной клинике платить не придется

В ГД напомнили: экстренную помощь в частной клинике обязаны оказать бесплатно Депутат Свищев разъяснил, когда за помощь в частной клинике платить не придется

Москва12 июн Вести.Частные медицинские клиники, как и государственные, обязаны бесплатно оказывать экстренную помощь при состояниях, угрожающих жизни: инсульте сердечном приступе, сильном кровотечении. Об этом агентству РИА Новости рассказал депутат Государственной думы от фракции ЛДПР Дмитрий Свищев.

Многие россияне считают, что за помощь в частной клинике придется платить в любом случае... Это заблуждение… Экстренная помощь при состояниях, угрожающих жизни, оказывается безотлагательно и бесплатно цитирует Дмитрия Свищева РИА Новости

Парламентарий подчеркнул: если у человека инсульт, инфаркт, тяжелая травма, отравление или иное опасное состояние, а поблизости находится частная клиника, обращаться нужно именно туда, причем не раздумывая.

Свищев разъяснил разницу между экстренной и неотложной помощью. Экстренная - когда есть прямая угроза жизни (затрудненное дыхание, потеря сознания, ожоги, обморожения). Она предоставляется бесплатно. Неотложная помощь - при состояниях, не опасных для жизни, но требующих срочного вмешательства врачей (высокая температура без угрозы жизни, сильная боль без признаков жизнеугрожающего состояния). За оказание такой помощи частная клиника может попросить оплату.

Если клиника отказывает в экстренной помощи или выставляет за нее счет, пациент имеет право обратиться в территориальный фонд Обязательного медицинского страхования, Росздравнадзор, прокуратуру или сразу в суд с исковым заявлением о возмещении морального вреда.