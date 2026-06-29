Москва29 июн Вести.Если есть признаки ДТП с пострадавшими, то автомобилист всегда должен следовать правилам дорожного движения и не давать денег якобы жертве аварии. Такие рекомендации в интервью ИС "Вести" дал автоюрист Сергей Радьков.

Он напомнил, что автоподставщики работают группами, один – изображает травмы, "группа поддержки" – возмущенных очевидцев. По словам юриста, в шоковом состоянии водители нередко отдают мошенникам деньги.

Для автомобилистов есть главное правило – правила дорожного движения. При ДТП с пострадавшими водитель обязан остановиться, выставить знак аварийной остановки, вызвать скорую помощь, записать адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции и скорой помощи. Потому что, даже если это не мошенник, а настоящий пострадавший, не всегда можно в шоке понять: то ли это человек притворяется, то ли он реально пострадал заявил автоюрист

Также Радьков напомнил, что ни в коем случае нельзя давать деньги пострадавшему лично в руки сразу после ДТП.

У всех у нас есть ОСАГО, оно оплачивает довольно серьезную часть лечения. Поэтому, даже если потерпевший говорит: "Дайте мне 5000 рублей, я пойду". Ни в коем случае этого делать нельзя. Во-первых, может быть человек находится в шоке, и через час, два или три ему станет плохо, он вызовет скорую, она его отвезет в больницу, а там он скажет, что его сбила автомашина, которая уехала, а это уже более серьезное наказание добавил эксперт

Часто мошенники, услышав, что водитель вызывает скорую и полицию, сами покидают место ДТП, напомнил Радьков.

Ранее в пресс-службе СКР сообщили, что автоподставщики набросились на сотрудника полиции, прибывшего на место оформления фиктивного ДТП в Москве. Молодые люди кричали и угрожали инспектору. Возбуждено уголовное дело, доклад о расследовании будет представлен главе ведомства Александру Бастрыкину.