Москва19 июл Вести.Ради того, чтобы избежать аварии, можно действовать также, как пассажиры в метро – вести себя адекватно и аккуратно. Об этом ИС "Вести" завил автоэксперт и мастер спорта по ралли Егор Васильев.

Он отметил, что спешку нужно "отложить в дальний угол", чтобы не стать участником ДТП на встречной полосе.

Садясь в автомобиль, желательно просто сразу перед собой поставить цель — не доехать быстро, а доехать надежно, с комфортом, без каких-то проблем, без создания неприятностей для остальных участников движения. Возможно можно пользоваться технологией, которую активно применяют пассажиры метро, которые идут по переходам. Там же не сталкиваются все друг с другом, никто не выскакивает в лоб человеку, идущему навстречу. Как правило, все ведут себя адекватно, спокойно и аккуратно. То есть это очень важный момент. То есть даже если я буду очень быстро ехать на автомобиле, ну, если речь идет о коротких поездках, приеду в точку финиша, ну, на 15 секунд раньше, на 20. И ради чего все это затевать? выразил свое мнение Васильев

Также он посоветовал, что во время езды нужно обращать внимание на дорожные знаки, потому что разметка меняется очень активно.

Желательно читать знаки дорожные, потому что очень часто вот говорилось о том, что идут ремонты, но сейчас есть еще одна особенность: довольно активно меняется и разметка. И очень часто, например, дорога, на которой раньше, например, обгон был разрешен, внезапно там появилась сплошная линия или знак. А люди едут по старой памяти, не обращая внимания на то, что что-то поменялось. И еще в обязательном порядке, конечно, пользуемся сигналами поворотов. Это, конечно, может быть, никак не влияет на непосредственно факт нарушения выезда на встречную полосу, но это по крайней мере предупреждает остальных участников движения о том, что вы совершаете маневр, и у них есть представление, куда и как вы будете перемещаться. И это сильно облегчает жизнь предупредил Васильев

Также автоэксперт добавил, что полагаться на ассистенты пассивной безопасности автомобилей тоже не стоит.

Очень часто люди, управляя современным автомобилем, считают, что с ними ничего не случится, потому что там есть ассистенты пассивной безопасности, подушки, шторки, ремни, и все будет хорошо. Вот не надо так относиться к современной технике. Она, конечно, безопаснее, конечно надежней, но в случае аварии на высоких скоростях все вот эти ассистенты пассивной безопасности, они уже сильно вам не помогут, если скорость движения автомобиля будет выше 80 км/ч. Так что внимательно, спокойно, аккуратно. И ни в коем случае не надо считать, что если вы управляете автомобилем с мощным мотором, то это ваша личная заслуга. К вам это никакого отношения не имеет предостерег он

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что на Садовом кольце днем 14 июля столкнулись три автомашины. Из-за аварии на 2,4 км было затруднено движение по внешней стороне Садового кольца: функционировали четыре полосы из шести. Сейчас движение на внешней стороне восстановлено.