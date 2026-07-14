Москва14 июлВести.В Москве восстановлено движение на внешней стороне Садового кольца, где днем 14 июля столкнулись три автомашины, сообщили в столичном Дептрансе.
Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне Садового кольца (в районе поворота на 2-й Смоленский переулок) произошло ДТП с участием трех автомобилей.
Из-за аварии на 2,4 км было затруднено движение по внешней стороне Садового кольца: функционировали четыре полосы из шести.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.
Движение на внешней стороне Садового кольца восстановленосказано в сообщении в Telegram-канале
Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.