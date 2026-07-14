Дептранс: движение на Садовом кольце, где столкнулись 3 машины, восстановлено

Движение на Садовом кольце восстановлено после аварии с 3 автомобилями Дептранс: движение на Садовом кольце, где столкнулись 3 машины, восстановлено

Москва14 июл Вести.В Москве восстановлено движение на внешней стороне Садового кольца, где днем 14 июля столкнулись три автомашины, сообщили в столичном Дептрансе.

Ранее ведомство сообщало, что на внешней стороне Садового кольца (в районе поворота на 2-й Смоленский переулок) произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Из-за аварии на 2,4 км было затруднено движение по внешней стороне Садового кольца: функционировали четыре полосы из шести.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города.

Движение на внешней стороне Садового кольца восстановлено сказано в сообщении в Telegram-канале

Обстоятельства инцидента и информация о пострадавших уточняются.