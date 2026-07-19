Москва19 июл Вести.По данным Госавтоинспекции, количество аварий в среднем по России за последние полгода выросло на 45% из-за столкновения автомобилей на встречной полосе. Одна из причин этому – технические особенности современных автомобилей. Об этом ИС "Вести" завил автоэксперт и мастер спорта по ралли Егор Васильев.

Эксперт отметил, что особенности новых авто в совокупности с нарушениями ПДД увеличивают риск возникновения аварии на встречной полосе.

И вот здесь, наверное, стоит обратить внимание, что все-таки многие современные автомобили обладают довольно любопытной особенностью. Далеко не всегда, в общем-то, формально мощный двигатель может быстро ускорить автомобиль, потому что там существует большое количество разных программ управления, систем активной безопасности... И в результате, рассчитывая на один результат, человек получает совсем другой. То есть технические причины в этом могут быть сказал Васильев

Ранее сообщалось, что 17 июля двое детей и двое взрослых погибли в результате ДТП на 56 км трассы Тамбов – Пенза. Водитель BMW X5 при обгоне не справилась с управлением и столкнулась с грузовиком.