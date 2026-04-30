Москва30 апр Вести.Снижение до 2-3 км/ч нештрафуемого порога превышения скорости на российских дорогах вызвало бы рост числа штрафов и было бы крайне агрессивно воспринято водителями. Об этом заявил ИС "Вести" управляющий партнер компании "Скрипченко и партнеры" юрист Виктор Скрипченко.

Эксперт напомнил: снижение нештрафуемого порога превышения скорости обсуждается в России уже не в первый раз.

И всегда мы упираемся в одну и ту же составляющую: насколько действительно этот институт будет способствовать тому, что у нас люди будут корректно двигаться на автомобилях, либо же это просто-напросто приведет к массовому количеству увеличения штрафов. И ранее, допустим, все голоса, которые можно было слышать из рядов Государственной думы, со стороны депутатов, говорили, что такого рода ужесточение законодательства приведет к росту административных штрафов, но при этом не стабилизирует ситуацию на дороге напомнил Виктор Скрипченко

Росту штрафов, по его словам, будет способствовать целый ряд факторов.

Это банальная рассеянность водителя за рулем. Второй момент — не всегда спидометр показывает актуальные данные на автомобиле. И третий момент - я не уверен, что это реально будет адекватно отслеживаться со стороны водителей - именно скоростной режим вплоть до 1 км/ч сказал Скрипченко

При этом основная цель правил дорожного движения — обеспечивать соблюдение порядка на дорогах, подчеркнул он.

Не обогащать казну, а именно выстраивать структуру безопасного дорожного движения. В данном случае такие поправки, которые будут предусматривать ответственность при превышении скорости в 2-3 км/ч, на мой взгляд, будут крайне агрессивно приняты со стороны водительского сообщества отметил юрист

Ранее гендиректор Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаил Кизлык заявил о технической готовности камер фиксации нарушений к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до 2-3 км/ч. При этом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил: в Госдуме не обсуждают тему снижения нештрафуемого порога превышения скорости.