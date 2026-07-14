Эксперт рассказала, когда опасно пить квас за рулем Эксперт Михалева: квас за рулем пить не всегда опасно

Москва14 июл Вести.Несмотря на то, что оборот кваса в этом году снизился, он остается одним из самых популярных летних напитков. Но есть распространенное мнение, что квас нельзя пить водителям перед поездкой, поскольку тестер покажет опьянение. На практике все не так однозначно.

Как предупредила в беседе с RT врач-эндокринолог "СМ-Клиники" кандидат медицинских наук Оксана Михалева, хлебный квас относится к продуктам естественного брожения и может содержать 1-2% алкоголя. Поэтому алкотестер действительно может показать наличие алкоголя в ротовой полости.

Однако речь идёт не о состоянии опьянения, а об остаточных парах спирта, которые временно остаются в полости рта. Обычно такая ситуация возможна в течение первых 10-15 минут после употребления напитка. Если человек выпил один-два стакана обычного магазинного кваса и спустя 15-20 минут сел за руль, вероятность того, что прибор покажет значимое содержание алкоголя, крайне мала заверила Оксана Михалева

Совсем иначе ситуация может складываться при употреблении большого объёма домашнего кваса или напитков с более высокой степенью брожения, где содержание спирта бывает заметно выше, предостерегла специалист.

Однако современные методики освидетельствования учитывают подобные особенности, поэтому при сомнительном результате всегда проводится повторная проверка.