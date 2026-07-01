Вступивший в силу ГОСТ на пивные напитки снижает требования к высоте пены Стандарт на пивные напитки снизил обязательную высоту пены вдвое

Москва1 июл Вести.С 1 июля в силу вступил новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки, снижающий требования к высоте пены и ее стойкости, сообщил ТАСС со ссылкой на документ Росстандарта.

Согласно новому стандарту, высота пены должна составлять не менее 15 мм, а пеностойкость – 1 минуту, против действовавших ранее требований в 30 мм и 3 минуты соответственно.

Кроме этого, дополнительно установлены допускаемые отклонения от значений объемной доли этилового спирта для пивного напитка, кроме безалкогольных, которые составляют +/-0,5% отметили в агентстве

Также ГОСТ регламентирует количество пива в пивном напитке – его должно быть не менее 40% - и добавки в виде различного фруктового, овощного, растительного, пряно-ароматического сырья, которое не разрешено использовать в производстве пива. Например, допускается использовать большее по сравнению с пивом количество сахаросодержащих продуктов, когда при производстве пива существует ограничение по применению сахаросодержащих продуктов – не более 2%.