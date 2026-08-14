В РФ утвержден ГОСТ на стеклянные банки для сыпучего кофе

В России утвердили ГОСТ на стеклянные банки для кофе В РФ утвержден ГОСТ на стеклянные банки для сыпучего кофе

Москва14 авг Вести.В России утвержден стандарт на стеклянные банки для сыпучего кофе и продуктов на его основе, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы ГОСТа. По данным агентства, новый стандарт вступит в силу 1 апреля 2027 года.

В новом стандарте банки для кофе классифицируются как круглые и не круглые. Рекомендованная высота углубления под этикетку составляет 0,2 - 0,6 миллиметра.

При этом нанесение каких-либо покрытий на внутренние поверхности банки не допускается, однако возможно наличие небольшого количества пузырьков внутри стекла - в зависимости от объема, от 2 до 5.