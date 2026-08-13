В ГОСТе закрепили требования к красной икре первого и второго сортов Росстандарт закрепил в ГОСТе требования к красной икре

Москва13 авг Вести.Обновлен ГОСТ "Икра лососевая зернистая баночная. Технические условия", в котором прописаны требования к красной икре первого и второго сортов. Об этом сообщает Росстандарт на своем сайте.

По новому ГОСТу зернистая икра должна выпускаться в металлических или стеклянных банках. Икринки должны быть чистыми, целыми, без пленок и сгустков крови. Для икры первого сорта допускается неоднородность цвета в случаях, если это икра нерки и кижуча, слабый привкус остроты и горечи, а для второго сорта - "незначительный отстой" , также неоднородность цвета и привкус горечи и остроты для икры всех видов рыб.

Обновлены органолептические показатели, позволяющие оценивать основные потребительские свойства продукции. В частности, для икры первого сорта установлено требование по контролю наличия отстоя после размораживания, что позволит выявлять нарушения технологии посола говорится в документе

Согласно ГОСТу, запах должен быть свойственным икре данного вида рыбы без присутствия постороннего запаха, а вкус - свойственным икре данного вида рыбы, без постороннего привкуса.

ГОСТ разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства и океанографии и его Тихоокеанским филиалом. Документ вступит в силу с 1 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что средняя цена красной икры в первом полугодии 2026 года в среднем была на 1-1,5% ниже аналогичного показателя прошлого года.