Эксперты Роскачества рассказали о нюансах выбора купальника В Роскачестве предупредили о вреде тесного купального костюма

Москва6 июн Вести.Специалисты Роскачества рассказали о главных ошибках при выборе купальника. Рекомендациями они поделились в беседе с NEWS.ru.

Эксперты ведомства отметили, что главное в выборе костюма для плавания – правильно подобрать размер.

Слишком тесный будет врезаться в тело или быстрее разойдется по швам. При этом он нарушает кровообращение и выглядит неэстетично, а чересчур свободный будет сползать подчеркнули в Роскачестве

При этом покупать модель на размер меньше в надежде, что она растянется в воде, не стоит – материалы вроде полиамида с эластаном почти не деформируются.

Кроме того, специалисты порекомендовали не брать купальники из 100% хлопка. Такие изделия будут долго высыхать и терять форму. Из других рекомендаций – избегать просвечивающихся после намокания тканей, выбирать фасон под цели и тип фигуры.

Следует учесть, что слитные модели не только подходят для плавания, но и скрывают живот и зрительно вытягивают фигуру. Раздельные купальники хороши тем, что позволяют комбинировать размеры верха и низа. А варианты с юбкой или шортиками маскируют бедра пояснили эксперты

Ранее юрист рассказал об условиях, когда возможно вернуть купленный купальник. Однако вернуть комплект, купленный в офлайн-магазине, не получится в любом случае.