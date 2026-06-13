Роспотребнадзор напомнил о шапочке, душе и других правилах посещения бассейна

Роспотребнадзор рассказал о правилах посещения бассейна Роспотребнадзор напомнил о шапочке, душе и других правилах посещения бассейна

Москва13 июн Вести.В Роспотребнадзоре напомнили, что шапочка, купальник и поход в душ являются обязательными для посещения бассейна. Сообщение ведомства приводит РИА Новости.

Роспотребнадзор призывает граждан при посещении плавательного бассейна соблюдать гигиенические требования. Обязательный душ: перед входом в воду необходимо тщательно вымыться с мылом и мочалкой. Личная гигиена: не используйте кремы и мази перед посещением бассейна цитирует Роспотребнадзор агентство

Шапочка и купальник нужны, чтобы сохранить чистоту воды, пояснили в ведомстве. Также там напомнили об обязательном ношении резиновых тапочек в раздевалках и душевых.

Перед входом в воду посетителям бассейна посоветовали проверить ее прозрачность. При этом вода не должна резко пахнуть хлором, уточняет Ропотребнадзор.

Посещать бассейн людям с кожными заболеваниями, открытыми ранами, сыпью, грибковой инфекцией, простудой или гриппом запрещено.