В Роскачестве рассказали, как выбрать молодую кукурузу Эксперт Роскачества Завьялова рассказала, как выбрать молодую кукурузу

Москва26 июл Вести.Эксперт Роскачества Наталья Завьялова в интервью ИС "Вести" дала совет, как правильно выбрать молодую кукурузу.

Первое, на что она советует обратить внимание, это листья, в которые обернут початок. Они должны быть насыщенного зеленого цвета.

Вы должны видеть, что у початка листья довольно свежие, зеленые, упругие, которые его закрывают. А если они уже сухие, высохшие – или это старая кукуруза, или она хранилась довольно долго. Сахар превращается в крахмал, тогда кукуруза будет дольше вариться пояснила Завьялова

Кроме того, по словам эксперта Роскачества, нужно также оценить шелковистые нити на початке, так называемый хохолок.

Нитевидные волокна должны быть светлыми или золотисто-коричневыми. Если они уже практически темно-коричневые и засохшие, это тоже говорит о том, что кукуруза достаточно пожилая отметила Наталья Завьялова

Зерна молодой кукурузы должны быть уже сформированными и светло-желтыми, добавила она. При нажатии они должны легко разрываться, и из них должен выступать белый сок.

Ранее врач-эндокринолог, сотрудник сети частных клиник Дарья Хайкина рассказала, какие продукты нужно включать в рацион в летнюю жару.