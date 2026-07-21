Москва21 июл Вести.Статистика свидетельствует: почти 40% россиян, будучи поклонниками шашлыка, воздерживаются от его самостоятельного приготовления. Шеф-повар выездного кейтеринга, специалист мангальной зоны Григорий Матевосян прокомментировал ИС "Вести" причины возросшего спроса на услугу выездного специалиста по приготовлению шашлыков.

По его словам, с каждым годом все большее количество россиян предпочитают делегировать приготовление шашлыка профессионалам, отказываясь от самостоятельного процесса. Услуги включают не только выезд повара, но и составление гриль-меню, закупку необходимых продуктов и расходников, маринад, доставку, приготовление и эффектную подачу.

Мы знаем, что нужно обязательно закупать мясо только у проверенных поставщиков – от этого зависит качество блюда. Дальше второй момент - нужно учитывать логистику, чтобы продукты не потеряли свежесть. Поэтому необходимо продумать, как правильно все перевести до места. У меня есть специальные автомобильные холодильники. Предварительно нужно правильно мясо замариновать …много тонкостей и у занятых людей на это просто нет времени рассказал Матевосян

Стоимость заказа при этом до 15 000 рублей и более за услугу. Возможна также почасовая оплата. От полутора до 3 000 рублей за один час. Цена может меняться в зависимости от региона, места проведения пикника, количества гостей, разнообразия блюд. К примеру, приготовление шашлыков из трех видов мяса и овощи-гриль для компании из пяти-семи человек "под ключ" в Екатеринбурге может стоить 5 000 - 7 000 рублей, а в Москве уже от 10 000 до15 000. По словам экспертов, в эту цену также входит привоз мангала, шампуров, угля, жидкости для розжига. Также большое значение имеет квалификация специалиста и статус организации.

Самостоятельная подготовка продуктов удешевит стоимость услуги на 10—20%. Для тех, кто захочет поэкспериментировать над мангалом, ИС "Вести" собрала лучшие рецепты и рекомендации по выбору мяса, оптимальному времени маринования и пошаговым способам приготовления шашлыков.