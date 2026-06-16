15 лучших маринадов для шашлыка в 2026 году: рецепт из свинины, курица и овощи на мангале

Шашлык — это сочетание правильно выбранного мяса, подходящего маринада и точной технологии приготовления на углях. От этих факторов зависит сочность, мягкость и вкус готового блюда. Собрали, пожалуй, лучшие рецепты и рекомендации по выбору мяса, оптимальному времени маринования и пошаговым способам приготовления.

Как правильно выбрать мясо для шашлыка

Качество шашлыка во многом зависит от выбора мяса. Лучше использовать охлажденный продукт с естественным цветом, упругой структурой и небольшими жировыми прослойками.

Свинина. Для шашлыка лучше всего подходят шея, ошеек и лопатка. Благодаря жировым прослойкам мясо остается сочным после жарки. Время маринования: 4–12 часов.

Говядина. Оптимальный выбор — вырезка, толстый край или мраморная говядина. Такое мясо отличается плотной структурой и насыщенным вкусом. Время маринования: 8–24 часа.

Баранина. Для шашлыка обычно используют корейку, заднюю ногу или реберную часть молодого барашка. Время маринования: 4–12 часов.

Курица. Для приготовления на мангале подходят бедра, филе бедра, голени и грудка. Курица быстро впитывает маринад и быстро готовится. Время маринования: 2–6 часов.

Рецепт шашлыка из свинины

Шашлык из свиной шейки

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Свинина из шейной части считается одним из лучших вариантов для шашлыка благодаря мягкой структуре и естественной сочности.

Ингредиенты:

свиная шея — 1 кг;

репчатый лук — 500 г;

уксус 9% — 3 ст. л.;

соль — 2 ч. л.;

паприка — 2 ч. л.;

черный молотый перец — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 50 мл.

Приготовление:

Нарезать мясо кусками размером 3–4 см, лук измельчить любым удобным способом. Соединить свинину с луком и слегка размять руками до появления лукового сока. Добавить уксус, соль, сахар, паприку и перец, тщательно перемешать. Влить растительное масло и равномерно распределить маринад по мясу. Накрыть емкость крышкой и убрать в холодильник на 8–10 часов. За 30–40 минут до жарки достать мясо и оставить при комнатной температуре. Готовить шашлык на хорошо прогретых углях 15–20 минут, периодически переворачивая до образования румяной корочки.

Уксусный маринад с луком

Шашлык с уксусным маринадом

Маринад на основе лука и уксуса считается классическим вариантом для шашлыка. Для более мягкого и сбалансированного вкуса вместо обычного столового уксуса можно использовать винный или бальзамический.

Ингредиенты:

уксус — 2–3 ст. л.;

вода — 100–200 мл;

репчатый лук — 2 шт.;

соль — по вкусу;

сахар — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук измельчить до состояния пюре с помощью мелкой терки или блендера. Соединить луковую массу с водой, уксусом, солью, сахаром и черным перцем. Тщательно перемешать до однородности, после чего залить маринадом мясо и оставить на несколько часов для пропитывания.

Маринад с томатом

Шашлык в томатном маринаде

Томатный маринад помогает размягчить мясные волокна.

Ингредиенты:

свежие томаты — 300–400 г;

репчатый лук — 2–3 шт.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

тимьян — по вкусу;

розмарин — по вкусу.

Приготовление:

Помидоры измельчить в блендере до состояния пюре. Лук нарезать кольцами или полукольцами. Смешать все ингредиенты, при необходимости добавить немного воды и залить мясо маринадом. Оставить мариноваться на 6 часов.

Рецепт шашлыка из курицы и индейки

Маринад с минеральной водой

Маринад с минеральной водой

Минеральная газированная вода за счет пузырьков углекислого газа помогает размягчить мясо, делая его более нежным и сочным.

Ингредиенты:

минеральная газированная вода — 600 мл;

репчатый лук — 2 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Лук очистить и измельчить на терке или в блендере. Залить мясо минеральной водой, добавить лук и черный перец, перемешать и оставить на 1–2 часа. Затем слить жидкость, добавить соль и растительное масло, снова перемешать и приступить к жарке.

Куриный шашлык с майонезом и соевым соусом

Куриный шашлык

Это популярный и относительно диетический вариант приготовления мяса на мангале.

Ингредиенты:

куриное филе — 1 кг;

майонез — 250 г;

соевый соус — 15 мл;

сладкий соус чили — 50 г;

домашняя аджика — 15 г.

Филе нарезать крупными кусками примерно по 70–80 г. Смешать майонез, соевый соус, сладкий чили и аджику. Добавить мясо и хорошо перемешать. Оставить мариноваться на 4 часа. Нанизать мясо на шампуры и жарить на углях до появления золотистой корочки, примерно 12–15 минут, периодически переворачивая.

Шашлык из индейки в пряном маринаде

Шашлык из индейки в пряном маринаде

Индейка в йогуртовом маринаде получается особенно нежной и сочной, а специи придают блюду выраженный восточный аромат.

Ингредиенты:

филе бедра индейки — 1 шт.;

греческий йогурт — 1 баночка;

корень имбиря — около 2 см;

чеснок — 2 зубчика;

куркума — 1 ч. л.;

молотый кориандр — 0,5 ч. л.;

молотая зира — 0,5 ч. л.;

острый молотый перец — щепотка;

соль, — по вкусу.

Приготовление:

Имбирь натереть, чеснок пропустить через пресс. Смешать йогурт со специями, имбирем и чесноком до однородности. Филе бедра индейки нарезать средними кусками, соединить с маринадом и тщательно перемешать. Оставить мариноваться на 3–4 часа. Нанизать мясо на шампуры и жарить на углях до готовности, регулярно переворачивая. Подавать горячим со свежей зеленью.

Рецепт шашлыка из говядины и телятины

Телятина на гриле

Телятина на гриле

Телятина на углях отличается нежной текстурой и мягким вкусом. Для приготовления важно выбрать подходящий отруб: корейка даст более постный результат, а шейка — более сочный и жирный.

Ингредиенты:

телятина (корейка или шейка) — 300–500 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 0,5 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

соль — по вкусу;

свежемолотый черный перец — по вкусу;

тимьян — несколько веточек.

Приготовление:

Смешать оливковое масло с лимонным соком, добавить измельченный чеснок, соль, перец и листики тимьяна. Получившимся маринадом натереть мясо и оставить на 1–2 часа.

Перед жаркой слегка удалить лишний маринад и готовить телятину целым куском на решетке над углями до нужной степени прожарки. Подавать с овощами и свежей зеленью.

Маринад с соусом терияки

Маринад в азиатском стиле

Маринад на основе терияки подходит для говядины, курицы и рыбы, придавая блюду насыщенный сладко-соленый вкус с азиатскими нотами.

Ингредиенты:

соус терияки — 150–200 мл;

соевый соус — 1–2 ст. л.;

имбирь (свежий или сухой) — 1 ч. л.;

сок лайма — 1 ст. л.;

перец чили — по вкусу;

кинза — небольшой пучок;

кунжутное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты до однородности. Добавить маринад к мясу, тщательно перемешать и оставить на несколько часов для пропитки.

Маринад с гранатовым соком

Маринад с гранатовым соком

Гранатовый сок хорошо раскрывает вкус говядины и помогает сделать мясо более мягким за счет естественных кислот.

Ингредиенты:

гранатовый сок — 300 мл;

репчатый лук — 2–3 шт.;

тимьян — 0,5 ч. л.;

шафран — 0,5 ч. л.;

розмарин — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление:

Лук нарезать кольцами, половинками или четвертинками. Смешать все ингредиенты, добавить к мясу и тщательно перемешать. Оставить мариноваться для насыщения вкусом и размягчения волокон.

Рецепт шашлыка из баранины

Баранья корейка на гриле

Баранья корейка на гриле

Баранья корейка (каре на кости) считается одним из самых нежных видов мяса для шашлыка. Часто ее готовят с минимальным маринованием, чтобы сохранить естественный вкус.

Ингредиенты:

баранина (каре на кости) — 500 г;

репчатый лук — 3–4 шт.;

зира — 1 ч. л.;

соль — по вкусу.

Для подачи:

лаваш;

крымский лук — 1 шт.;

зерна граната;

зира, кориандр — по вкусу; соль.

Приготовление:

Лук нарезать полукольцами, слегка посолить и размять руками до появления сока. Добавить зиру и перемешать. Каре баранины разрезать на отдельные косточки, смешать с луком и оставить мариноваться от 30 минут до 2 часов при комнатной температуре. Перед тем как жарить, стоит стряхнуть лишний маринад и готовить на решетке над умеренно горячими углями до готовности.

Маринад с красным вином

Маринад с красным вином

Красное сухое вино придает мясу глубокий вкус и аромат, делая шашлык более насыщенным и "ресторанным".

Ингредиенты:

лимон — 1 шт.;

красное сухое вино — 300 мл;

оливковое масло — 3 ст. л.;

свежий розмарин — 4 веточки;

мята — 2 веточки;

чеснок — 5 зубчиков;

соль — по вкусу;

свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как приготовить:

Лимон вымыть, снять цедру и выжать сок из мякоти. Розмарин и мяту мелко нарезать, чеснок пропустить через пресс. Соединить все ингредиенты, перемешать и добавить к мясу. Оставить мариноваться на несколько часов для насыщения вкусом.

Шашлык из рыбы

Стейки из семги

Стейки из семги

Семга на углях — быстрый и ароматный вариант шашлыка из красной рыбы в азиатском стиле с лаймом, терияки и свежей зеленью.

Ингредиенты:

охлажденная семга — 4 стейка;

соус терияки — 3 ст. л.;

лайм (сок) — 0,5 шт.;

кунжутное масло — 1–2 ст. л.;

острый перец — небольшой кусочек;

кинза — 1 пучок;

соль — по вкусу;

спаржа (замороженная) — 1 пучок.

Приготовление:

Рыбу промыть, обсушить и выложить в емкость. Добавить соус терияки, сок лайма, соль, измельченную кинзу и острый перец. Аккуратно перемешать и оставить мариноваться на 30 минут.

Подготовить угли — они должны быть умеренно горячими и покрытыми пеплом. Смазать решетку маслом, выложить семгу и рядом подготовить спаржу или другие овощи.

Жарить рыбу по 5–7 минут с каждой стороны до образования корочки. Не пересушивать — семга готовится быстро. Подавать горячей со спаржей и свежей зеленью.

Быстрый сочный шашлык из рыбы

Шашлык из рыбы

Рыба — один из самых быстрых вариантов приготовления на углях. Она не требует длительного маринования, быстро впитывает ароматы и идеально подходит для легкого ужина без тяжести.

Что понадобится:

филе красной рыбы (лосось, семга или форель) — 800 г;

лимон — 1 шт.;

соевый соус — 2 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

сушеный розмарин — щепотка;

соль, белый перец — по вкусу.

Рецепт:

Рыбное филе нарезать крупными кубиками примерно по 4 см. Половину лимона выжать, вторую нарезать тонкими кружками. Смешать лимонный сок, оливковое масло, соевый соус и специи. Залить рыбу маринадом, добавить ломтики лимона и оставить на 10–15 минут. Выложить кусочки на решетку, при желании чередуя с лимоном. Жарить на умеренных углях по 3–4 минуты с каждой стороны до готовности.

Рецепт шашлыка с грибами и овощами

Баклажаны с чесноком на гриле

Баклажаны

Баклажаны, запеченные на углях, получаются мягкими, ароматными и отлично подходят как горячая закуска или гарнир.

Что понадобится:

баклажаны — 2 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 2 ст. л.;

кинза — несколько веточек;

соль — 0,5 ч. л.;

черный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны разрезать вдоль, слегка посолить и оставить на 15–20 минут, затем слить выделившийся сок. Чеснок нарезать небольшими кусочками и вставить в надрезы в мякоти. Смазать баклажаны оливковым маслом, поперчить, завернуть в фольгу и запекать на углях около 15 минут до мягкости. Перед подачей посыпать свежей кинзой.

Шампиньоны-гриль в пряном маринаде

Шампиньоны-гриль

Шампиньоны на углях — сочная и ароматная закуска, которая отлично дополняет мясной шашлык или выступает самостоятельным блюдом.

Ингредиенты:

шампиньоны — 250 г;

соевый соус — 4–5 ст. л.;

кунжутное масло — 2 ст. л.;

корень имбиря — около 2 см;

чеснок — 1–2 зубчика;

острый перец — по вкусу;

горчица — по вкусу.

Рецепт:

Соевый соус смешать с кунжутным маслом. Добавить натертый имбирь, чеснок и мелко нарезанный острый перец. Шампиньоны промыть, обсушить и залить маринадом. Оставить на 2–3 часа при комнатной температуре. Насадить грибы на шампуры и жарить на горячих углях до золотистой корочки, периодически переворачивая. Подавать сразу после приготовления.

Частые ошибки при приготовлении шашлыка

Даже хорошее мясо и маринад не гарантируют результат, если нарушена технология приготовления.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Основные ошибки:

неподходящее мясо: слишком постное или жесткое;

неправильное маринование: слишком короткое или чрезмерно долгое в кислой среде;

неверный размер кусков: оптимально 4–5 см;

жарить на открытом огне вместо углей;

слишком частое переворачивание шампуров;

использование холодного мяса сразу из холодильника (нужно 20–30 минут при комнатной температуре);

неправильная дистанция до углей (оптимально 10–15 см);

проверка готовности надрезами, из-за чего теряется сок;

отсутствие “отдыха” мяса после углей (5–10 минут под фольгой).

Соблюдение этих простых правил помогает получить сочный, равномерно прожаренный шашлык без пересушивания.

Часто задаваемые вопросы о шашлыке