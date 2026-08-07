Страны ЕАЭС полностью обеспечивают себя основными видами сельхозпродукции Оверчук: страны ЕАЭС на 100% обеспечивают себя основными видами с/х продукции

Москва7 авг Вести.Страны Евразийский экономического союза (ЕАЭС) на 100% обеспечивают себя основными видами сельхозпродукции. Об этом заявил ИС "Вести" вице-премьер РФ Алексей Оверчук по итогам заседания премьер-министров ЕАЭС.

По его словам, региональная интеграция позволяет обеспечивать более безопасные кооперационные связи в промышленности и сельском хозяйстве.

Здесь мы действительно находимся на уровне самообеспеченности, превышающем 93%. По всем основным видам сельскохозяйственной продукции мы более чем на 100% себя обеспечиваем. Как вы знаете, и Россия, и Казахстан — это крупнейшие экспортеры зерна сегодня в мире подчеркнул Оверчук

Он подчеркнул, что столь прочные позиции свидетельствуют о следующем: в условиях нынешней нестабильности в мире те интеграционные связи, что сложились в рамках ЕАЭС, дают уверенность государствам объединения.