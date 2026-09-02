Иностранные организации часто не заинтересованы в решении задач малых народов

Чуйченко: Россия должна быть самодостаточной в вопросе защиты коренных народов Иностранные организации часто не заинтересованы в решении задач малых народов

Москва2 сен Вести.Россия должна быть самодостаточной в вопросах сохранения культуры и среды коренных малочисленных народов, которые проживают на территории страны. Об этом сообщил РИА Новости министр юстиции Константин Чуйченко.

По его словам, к международному сотрудничеству необходимо относиться с осторожностью.

Что касается охраны и защиты наших коренных малочисленных народов, мне кажется … мы должны быть самодостаточными отметил министр

Он считает, что существуют риски, что фокус внимания иностранных организаций сместится на продвижение чужих внешнеполитических интересов, а не на реальные потребности малых народов.

По словам Чуйченко, некоторые зарубежные организации получали большое финансирование, но не были заинтересованы в решении задач малочисленных народов России.

К малочисленным народам относятся этнические общности численностью менее 50 тыс. человек. Они продолжают вести самобытный образ жизни своих предков.