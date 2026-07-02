Москва2 июл Вести.Практика медиации получила широкое распространение и должна стать обязательной процедурой при рассмотрении некоторых споров, особенно в семейных вопросах, где опытный специалист может помочь людям найти компромисс и сохранить отношения. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Глава Минюста привел пример из семейной сферы, подчеркнув, что работа медиатора способна убедить людей не торопиться с разводом.

Мне кажется, медиация получила такое распространение значительное, конечно, она должна быть, наверное, где-то обязательной процедурой при рассмотрении споров. Например, молодые люди решили расторгнуть брак. С ними должен поработать опытный специалист, который, может быть, разберется в причинах вот этой ситуации, которая привела к тому, что люди решили расторгнуть и разрушить семью, и, может быть, он их убедит в том, что не надо торопиться, а надо искать компромиссы, прощать друг друга. И, в общем-то, эта работа приведет к тому, что семья будет сохранена заявил Чуйченко

Отвечая на вопрос о применении медиации в экономических спорах, министр признал, что в этой сфере процесс протекает сложнее.

В экономике, на мой взгляд, сложнее. Медиация все-таки, мне кажется, имеет большую перспективу в спорах, сторонами по которым являются, ну, прежде всего граждане. Это могут быть, например, в качестве медиаторов бывшие судьи, бывшие работники прокуратуры, следователи, то есть люди, которые обладают и жизненным, и профессиональным опытом и которые будут реально людям помогать искать решения и приходить к соглашениям сказал Чуйченко

Ранее Чуйченко рассказал о важности экспертизы в суде, отметив, что зачастую именно она становится важнейшим фактором при вынесении решения судом.