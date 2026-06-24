Москва24 июн Вести.Введение новых требований для цифровых платформ с 1 октября может привести к росту числа судебных споров между маркетплейсами и продавцами. Однако избежать массового потока исков поможет механизм медиации, считает вице-президент Международной ассоциации медиаторов "Сила Диалога" Дмитрий Хрулев.

В беседе с NEWS.ru эксперт напомнил, что федеральный закон "Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации" предусматривает обязательный досудебный порядок урегулирования ряда споров. По его словам, при большом количестве жалоб и нарушении сроков их рассмотрения онлайн-площадки могут столкнуться с многочисленными однотипными судебными исками.

Хрулев отметил, что снизить нагрузку поможет включение в договоры медиативной оговорки. В этом случае споры, связанные с блокировкой личных кабинетов, удержанием выплат или изменением рейтингов, можно будет передавать независимому посреднику еще до обращения в суд.

По словам юриста, медиация позволяет урегулировать конфликт быстрее и конфиденциальнее, сохраняя деловые отношения между сторонами. Кроме того, нотариально удостоверенное медиативное соглашение имеет силу исполнительного документа и может реализовываться аналогично судебному решению.

Эксперт рекомендовал маркетплейсам и продавцам заранее закрепить порядок применения медиации в своих регламентах и договорах, чтобы использовать этот механизм как основной способ разрешения разногласий после вступления новых правил в силу.