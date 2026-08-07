Юрист: "Госуслуги" могут помочь в создании единой системы уведомлений для судов Юрист рассказала о цифровизации судопроизводства

Москва7 авг Вести.Технологии цифровизации электронного правосудия пока не применяются в работе мировых судей. Распространение практики электронного судопроизводства, принятых в арбитражных судах и судах общей юрисдикции, позволит оптимизировать их работу. Такое мнение высказала ИС "Вести" доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Марина Шмелева.

По ряду вопросов суд выносит приказы механически, без вызова ответчиков. Граждане узнают о подобных решениях по прошествии срока обжалования. Внедрение единой системы оповещений сможет исправить ситуацию, связанную с несвоевременным информированием, указала она.

Государство только идет в данном направлении. Единой системы уведомлений сейчас нет. Уведомление, если бы приходило на "Госуслуги", человек не смог бы пропустить сказала Шмелева

Он также пояснила возможность оспаривания судебного приказа.

Механизм судебного приказа не позволяет проводить ни экспертизу, ни допросы, ни вызовы сторон. Поэтому, если есть договор, если есть банковский перевод, судья обязан вынести судебный приказ. У должника есть срок для того, чтобы просто написать: "Я не согласна, отмените". Без мотивирования, судебный приказ будет отменен. [Писать] туда же, в мировой суд. Возможно, [следует] срок для возражений повысить с 10 до 30 дней. И срок должен начинаться не просто в течение 10-20-30 [дней], а только с момента достоверно подтвержденного уведомления, с фиксацией факта

В Центре судебной экспертизы объяснили, от чего зависят сроки исследований. Кроме того, введен судебный механизм запрета иностранным компаниям на возвращение в РФ.