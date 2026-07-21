Дума ввела судебный механизм запрета иностранным компаниям на возвращение в РФ ГД приняла закон, вводящий механизм запрета на возвращение иностранных компаний

Москва21 июл Вести.Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, который вводит судебный механизм запрета иностранным инвесторам на возвращение в Россию.

Некоторые иностранные инвесторы после 22 февраля 2022 года продавали компании, прописав в договорах возможность их обратного выкупа на заранее оговоренных условиях.

Принятый Госдумой закон представляет собой поправки к ФЗ "Об иностранных инвестициях". В нем устанавливаются основания лишения иностранных инвесторов, ушедших из России после начала СВО, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах.

Согласно закону, российская сторона сможет через суд добиваться права на отказ от исполнения опциона. Вопросы будет рассматривать Арбитражный суд Московской области. Обратиться в суд сможет не только приобретатель актива, но и профильное министерство.

Для применения судебного механизма нужно, чтобы было выполнено хотя бы одно условие. Таким условием может быть публичная поддержка недружественных действий в отношении России, действия, связанные с финансированием терроризма и экстремизма, дискредитацией ВС РФ.

Также условием может быть прописанный в договоре обратный выкуп по цене, отклоняющейся от рыночной на 25%, либо если приобретатель вложил в актив значительные инвестиции.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия будет приветствовать возвращение тех иностранных компаний, которые не "наследили" и не нахамили при уходе с российского рынка.