Москва6 июл Вести.Судебная экспертиза является для специалистов научным проектом, исследованием. Об этом ИС "Вести" рассказал Алексей Мамонтов, директор Российского федерального центра судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова при Минюсте России.

Именно особенностями исследования обусловлены сроки экспертиз. На данный момент в Центре проводят экспертизы по 72 направлениям.

Каждая экспертиза - это мини-исследование, небольшая научная работа. Даже если мы возьмем почерк, казалось бы, подпись человека - очень маленький материал. Но эксперты исследуют не просто подпись, а каждый ее элемент. Там должны исследоваться и нажим, и темп, и характеристики почерка. Недавно к нам на исследование поступила рукопись Александра Сергеевича Пушкина. И на исследование этой рукописи у нас ушло порядка шести месяцев. Здесь все зависит от экспертизы