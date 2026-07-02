Эксперт заявил, что третейский суд на 40% дешевле государственного Эксперт Гальперин: третейский суд на 40% дешевле государственного

Москва2 июл Вести.Рассмотрение дел в третейском суде примерно на 40% дешевле, чем в государственном. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель председателя Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ по внутренним спорам Михаил Гальперин.

Он отметил, что решение, вынесенное третейским судом, может быть исполнено практически во всем мире.

Третейский суд дешевле разрешения дел в государственном суде примерно на 40%. Если вы получили решение арбитража, вы можете его исполнить вот практически во всем мире сказал Гальперин

Ранее в Минюсте рассказали, что становится важнейшим доказательством в судах. В ведомстве отметили, что развитие техники и технологий создает сложную ситуацию, в которой виновность определяет именно экспертиза.