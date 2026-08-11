Эксперты Wildberries и Ozon рассказали о регулировании платформенной экономики Как закон о платформенной экономике изменит работу Wildberries и Ozon

Москва11 авг Вести.Осенью маркетплейсы начнут работать по новым правилам: вступает в силу закон "О платформенной экономике". Его цель — сбалансировать отношения между площадками и продавцами. Своими комментариями об изменениях для всех участников бизнеса поделились с ИС "Вести" эксперты Wildberries и Ozon.

Новый закон "О платформенной экономике" направлен прежде всего на защиту прав продавцов на маркетплейсах. Он обязывает площадки сделать условия работы прозрачными, а также заранее уведомлять об изменениях и обеспечивать ведение бизнеса исключительно в правовом поле.

Закон о платформенной экономике закрепляет единые правила взаимодействия как цифровых платформ, так и наших партнеров, соответственно, делая условия работы более прозрачными и предсказуемыми. При этом многие предусмотренные законом механизмы на нашей платформе либо уже реализованы, либо внедряются досрочно. Например, недавно мы увеличили срок предварительного уведомления об изменениях оферты до 45 дней. А это позволяет продавцам заранее ознакомиться с изменениями и подготовиться к ним рассказал представитель RWB (Wildberries&Russ) Дмитрий Борщевский

Права продавцов на маркетплейсах теперь будут защищены законом. Все правила собраны в единый договор, а площадки лишены права менять условия "на ходу". Прозрачность доходов исключает "серые" схемы. Важное новшество: маркетплейсы не смогут снижать цены за счет продавца без его согласия. О скидках должны предупреждать за 5 дней. Отказ от участия в акциях — законное право продавца, за которое площадка не имеет права понижать рейтинг, скрывать товары или блокировать кабинет.

Маркетплейсы уже давно не принуждают никого участвовать в акциях из всех акций продавцы уже давно имеют возможность выходить в любой момент. Что касается скидок за свой счет, здесь точно так же продавцы уже достаточно давно могут отказаться от скидок за счет платформ, но по нашим оценкам, у нас, по крайней мере, на платформе только 2% продавцов от этих скидок отказались. При этом 6 из 10 продавцов впоследствии вернули скидки за счет платформы, чтобы более качественно продавать рассказал директор по регуляторной политике Ozon Александр Васильев

Новые правила будут регулировать работу маркетплейсов, обязывая их обосновывать блокировки продавцов, соблюдать сроки рассмотрения жалоб и нести ответственность в виде крупных штрафов за каждое нарушение. За работой всех платформ будут следить государственные органы.

Закон устанавливает определенные стандарты для маркетплейсов, но при этом в законе "О платформенной экономике" не прописаны никакие штрафы. Они будут установлены в дальнейшем, например, в кодексе об административных правонарушениях. Соответственно, ждем вступления в законную силу данного закона и смотрим, где дальше государство будет точно регулировать и как будут влиять данные штрафы на маркетплейсы Важно понимать, что есть государственный контроль рассказал сопредседатель Ассоциации участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) по правовым вопросам Алексей Васильев

Закон "О платформенной экономике" №289-ФЗ вступит в силу 1 октября 2026 года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года цифровые платформы внесли значительный вклад в экономику России, обеспечив 8,5% ВВП страны. Общий оборот этого сектора достиг 18,3 триллиона рублей, следует из исследования НИУ "Высшая школа экономики" (ВШЭ), проведенного по заказу Ассоциации цифровых платформ (АЦП).