Москва24 июлВести.Совет Федерации одобрил закон, вводящий административную ответственность для операторов маркетплейсов за различные нарушения.
В них входит неисполнение обязанности по проверке достоверности информации в карточке товара, необоснованное ограничение доступа к личному кабинету, неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб и споров на платформе и неуведомление партнеров об одностороннем порядке изменения договора, включая договоры с пунктом выдачи заказов.
В качестве мер ответственности предусмотрены штрафы до 80 тыс. рублей для должностных и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.
Кроме того, закон вводит ответственность за снижение оператором цены товара за счет продавца, снижение рейтинга, изменение положения карточки товара в поисковой выдаче или иное ущемление его интересов в случае отсутствия согласия продавца.
Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, а ответственность операторов за неисполнение обязанностей наступит с 1 января 2027 года.