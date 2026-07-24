СФ РФ одобрил закон об ответственности за нарушения для маркетплейсов

Совфед одобрил закон об административной ответственности для маркетплейсов СФ РФ одобрил закон об ответственности за нарушения для маркетплейсов

Москва24 июл Вести.Совет Федерации одобрил закон, вводящий административную ответственность для операторов маркетплейсов за различные нарушения.

В них входит неисполнение обязанности по проверке достоверности информации в карточке товара, необоснованное ограничение доступа к личному кабинету, неисполнение обязанностей по рассмотрению жалоб и споров на платформе и неуведомление партнеров об одностороннем порядке изменения договора, включая договоры с пунктом выдачи заказов.

В качестве мер ответственности предусмотрены штрафы до 80 тыс. рублей для должностных и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Кроме того, закон вводит ответственность за снижение оператором цены товара за счет продавца, снижение рейтинга, изменение положения карточки товара в поисковой выдаче или иное ущемление его интересов в случае отсутствия согласия продавца.

Закон вступит в силу с 1 октября 2026 года, а ответственность операторов за неисполнение обязанностей наступит с 1 января 2027 года.