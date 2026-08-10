Москва10 авг Вести.С 1 января 2027 года в России заработает закон, призванный положить конец необоснованным наценкам на продукты питания. Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов заявил ТС "Вести", что это даст государству инструменты для того, чтобы увидеть самые затратные звенья в цепочке поставок и понять, насколько оправданы аппетиты продавцов.

По мнению эксперта, текущий контроль ограничен лишь розничной ценой. Новый подход обеспечит прозрачность всей цепочки поставок: от производителя до полки. Это позволит государству выявлять необоснованные наценки и контролировать добросовестность всех участников рынка.

Это и будет главным инструментом для того, чтобы выявлять звено, где происходит основная наценка, и оценивать, является ли она обоснованной или нет. То есть сейчас государство видит только финальную цену в рознице, а все, что происходит до попадания продукта на прилавок, — это покрыто мраком. Теперь мы сможем увидеть, сколько звеньев стоит от производителя до полки, и насколько добросовестно они себя ведут с точки зрения того, какую наценку ставят и какой объем с этим сырьем производят заявил Павлов

По его словам, действующее законодательство уже предусматривает эффективные механизмы контроля цен и борьбы с монопольными злоупотреблениями, включая крупные оборотные штрафы, реализация которых возложена на антимонопольную службу при возможном участии профильных ведомств, с нового года эти механизмы контроля только усилятся.

Уже есть ряд инструментов, которые заложены в действующем регулировании. Это и борьба с монопольно высокими ценами. Это очень серьезные штрафы, они могут быть оборотными, если речь о монопольных практиках, картельные сговоры — это тоже оборотные штрафы. То есть процент от необоснованно полученной выручки - он может быть удержан. Это очень серьезные санкции. То есть это достаточно серьезный механизм воздействия уже применяется рассказал Павлов

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении в России мониторинга цен на всех этапах движения продовольственных товаров. Благодаря закону уполномоченные федеральные органы власти смогут проводить такой мониторинг на каждом этапе движения продовольственных товаров, чтобы выявить резкий рост цен, а также провести анализ причин такого роста. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.