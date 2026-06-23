Москва23 июн Вести.На сегодняшний день международные отношения становятся перед дилеммой, как дальше развиваться. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Нынешняя геополитическая напряженность во многом обусловлена тем, что международное право утратило свою центральную роль, а Совет Безопасности ООН лишен прежнего влияния.

На сегодняшний день международные отношения становятся перед дилеммой, как дальше развиваться. Либо оставаться на традиционных принципах, выработанных после Второй Мировой войны, международного права, в центре которых стоит принцип суверенного равенства, либо идти другим путем, когда избранные державы могут диктовать волю свою, когда они имеют преимущество. Ну и по сути дела мы уже не можем говорить о равенстве в международных отношениях заявил Чуйченко

О том, что международное право переживает сегодня не просто упадок, а полное разрушение, ранее заявил заслуженный юрист РФ, адвокат Павел Астахов. По его мнению, на месте международного права образовалась глубокая воронка, которая становится все глубже и глубже.