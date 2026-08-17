Москва17 авгВести.В Приморье амурский тигр украл камеру немецкого фотографа дикой природы. Об этом сообщил Центр "Амурский тигр". Хищник залез в пещеру и стащил оборудование – это попало на видео.
В Приморском крае амурский тигр пробрался в пещеру, в которой фотограф дикой природы Сашей Фонсека (Sascha Fonseca) установил камеру, забрал дорогостоящую технику и унес ее в неизвестном направленииотметила пресс-служба Центра в Telegram-канале
На кадрах полосатый похититель в зубах выносит крупную камеру с оборванными проводами.
Амурский тигр — один из самых крупных представителей семейства кошачьих. Единственный подвид тигра, который способен жить в снегу, при минусовых температурах. Хищник занесен в Международную Красную книгу.