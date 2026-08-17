В Приморском крае тигр забрал камеру у немецкого фотографа дикой природы

Было твое — стало мое: тигр в Приморье украл камеру фотографа дикой природы В Приморском крае тигр забрал камеру у немецкого фотографа дикой природы

Москва17 авг Вести.В Приморье амурский тигр украл камеру немецкого фотографа дикой природы. Об этом сообщил Центр "Амурский тигр". Хищник залез в пещеру и стащил оборудование – это попало на видео.

В Приморском крае амурский тигр пробрался в пещеру, в которой фотограф дикой природы Сашей Фонсека (Sascha Fonseca) установил камеру, забрал дорогостоящую технику и унес ее в неизвестном направлении отметила пресс-служба Центра в Telegram-канале

На кадрах полосатый похититель в зубах выносит крупную камеру с оборванными проводами.

Амурский тигр — один из самых крупных представителей семейства кошачьих. Единственный подвид тигра, который способен жить в снегу, при минусовых температурах. Хищник занесен в Международную Красную книгу.