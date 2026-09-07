Житель Приморья пойдет под суд за убийство амурского тигра В Приморье мужчину судят за убийство тигра

Москва7 сен Вести.Прокуратура Приморского края утвердила обвинение против жителя Хасанского округа, которого подозревают в незаконной добыче, перевозке и попытке продажи частей туши амурского тигра, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура края предъявила обвиняемому гражданский иск на сумму свыше 1 млн рублей говорится в сообщении

По данным следствия, с марта по сентябрь 2025 года мужчина вместе с сообщниками нашел в лесу амурского тигра и застрелил его из карабина "Сайга МК". Затем злоумышленники отрезали у животного конечности и челюсти. Потом обвиняемый перевозил части туши и искал покупателя.

В отношении еще двух участников преступления дела расследуют отдельно. Дело передали в Надеждинский районный суд.