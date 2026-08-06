Дело о незаконной добыче шкуры амурского тигра возбудили в Приморье

Шкуру амурского тигра нашли на берегу реки в Приморье Дело о незаконной добыче шкуры амурского тигра возбудили в Приморье

Москва6 авг Вести.Полиция Дальнереченска возбудила уголовное дело по факту незаконной добычи шкуры амурского тигра, занесенного в Красную книгу, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в мессенджере МАХ.

Согласно сообщению, сообщение об обнаружении шкуры редкого животного в окрестностях села Каменушка на берегу реки Малая Уссурка поступило в дежурную часть МО МВД России "Дальнереченский". Прибывшие на место сотрудники полиции шкуру изъяли и направили на экспертизу.

Дознавателем … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258.1 УК РФ "Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации" отметили в пресс-службе

Ведется расследование, личности убивших тигра злоумышленников устанавливаются.