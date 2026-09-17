Амурский тигр вышел к людям и попытался выкрасть собаку в Хабаровском крае В Хабаровском крае амурский тигр забрел в село и попытался утащить собаку

Москва17 сен Вести.Амурский тигр вышел к людям в селе Маяк Хабаровского края и попытался стащить собаку. Об этом SHOT пишет в MAX.

По словам местных жителей, хищник бродил по центральной улице. Люди обратились в администрацию, власти порекомендовали пока не ходить в лес, не выходить из дома по вечерам и носить с собой сигнальные средства для отпугивания зверей.

По данным канала, с начала года в Хабаровском крае отловили шесть амурских тигров, которые приблизились к населенным пунктам. Всех их вернули в дикую природу.

Сентябрь 2026 года оказался богат на контакты между дикими животными и людьми. Так, неоднократно в разных регионах РФ замечали медведей, которые выходили к населенным пунктам и нападали на жителей.