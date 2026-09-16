Нападения медведей на людей в России: что известно к этому часу

Выход медведей к людям в регионах РФ: что известно к этому часу Нападения медведей на людей в России: что известно к этому часу

Москва16 сен Вести.С начала августа в восьми регионах России были зафиксированы случаи нападения медведей на людей. Только за 15 и 16 сентября хищники неоднократно выходили к людям и зачастую вели себя агрессивно.

Так, одного медведя сотрудники полиции нейтрализовали в Свердловском районе Красноярска. О животном на своем участке сообщил местный житель. Полицейские прибыли на место и обезвредили агрессивного хищника четырьмя выстрелами.

Другой житель Красноярского края, Николай, встретился с медведем в лесу рядом с местом, где живут рабочие в вагончиках. Мужчина отвлек зверя, бросив ему кусок хлеба, и успел добежать до машины.

Трагичный инцидент произошел в ночь на 16 сентября в деревне Верхний Кебеж Красноярского края. Медведь напал на 66-летнюю женщину прямо во дворе ее дома. Жертва скончалась от полученных травм. Как позже рассказала ее соседка, в момент нападения в доме находилась подруга погибшей, но она была пьяна и ничего не слышала.

В Бурятии за последние сутки ликвидировали девять опасных медведей. Об этом сообщили в Бурприроднадзоре. Помимо этого, в Улан-Удэ 15 сентября видели медвежонка – он гулял по улице микрорайона Стеклозавод.

Ранее, 14 сентября, в Хоринском районе Бурятии произошло нападение хищника на пенсионера. Семидесятилетнему мужчине пришлось залезть на дерево, чтобы спастись.

В связи с опасной обстановкой две школы и техникум в Бурятии перевели на дистанционное обучение, а власти республики порекомендовали людям не посещать городские кладбища и пригородные леса.

Случаи выхода медведей к людям фиксируются и в других регионах: так, в Ямало-Ненецком автономном округе огромный медведь сорвал фотосессию двух девушек. Они остановились по дороге к аэропорту Надыма, чтобы сделать красивые снимки, и вдруг из кустов вылез медведь. Они закричали и побежали к машине, а хищник пошел по своим делам.

На Камчатке медведь перелез через забор и зашел на территорию школы. Напасть ни на кого он не успел – животное ликвидировали.

В Иркутской области медведи тоже неоднократно выходили к людям этим летом и осенью. В среду, 16 сентября, госавтоинспектор обезвредил агрессивного хищника в садоводческом товариществе "Лесники" недалеко от Усть-Илимска. В связи с опасностью власти региона порекомендовали мэрам ввести режим повышенной готовности.

Новости о медведях в последнее время стали появляться настолько часто, что один из интернет-пользователей обработал с помощью нейросети фотографию поселка Березовый Мыс вблизи Барнаула и добавил на нее изображение животного. Он опубликовал снимок, после чего группа из охотников и полицейских начала патрулировать район. Потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это был фейк.