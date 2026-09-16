Госавтоинспектор применил оружие и обезвредил опасного медведя в Приангарье Волк: в Приангарье полицейский применил оружие, чтобы обезвредить медведя

Москва16 сен Вести.В Иркутской области полицейский применил оружие, чтобы обезвредить медведя. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инцидент произошел в садоводческом товариществе "Лесники" недалеко от Усть-Илимска. К правоохранителям обратились местные жители, рассказав, что видели хищника рядом с домами.

На место сразу выехали полицейские и представители службы по охране и использованию объектов животного мира. Прибывшие госавтоинспекторы обнаружили хищника, представлявшего опасность для людей. В соответствии с законом "О полиции" один из сотрудников полиции применил оружие, обезвредив зверя написала Волк в мессенджере МАХ

Она добавила, что похожая ситуация была зафиксирована в районе смотровой площадки на левобережной стороне плотины Усть-Илимской ГЭС. Там медведь, представляющий опасность для людей, также был обезврежен силовиком.

Ранее в регионе было решено ввести режим повышенной готовности из-за выхода медведей в населенные пункты. Местные власти называют сложившуюся ситуацию сложной и просят соблюдать меры безопасности.