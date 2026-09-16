Москва16 сенВести.КНДР предупредила о возможности применения ядерного оружия в ответ на действия США и Республики Корея, следует из заявления представителя Минобороны страны. Его опубликовало ЦТАК.
Такие угрозы врагов, связанные с атакой и использованием оружия массового уничтожения против нашего государства, могут считаться важнейшим вызовом к обеспечению безопасности, который требует приведения в действие соответствующих статей закона о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных силследует из заявления
Политолог Чвэ Чу Хен в статье, распространенной ЦТАК, отмечал, что КНДР должна укреплять средства ядерного сдерживания на фоне безответственных действий Соединенных Штатов в ядерной области. По его словам, "безответственные и злобные действия США с каждым днем носят все более всеобъемлющий характер" в этой сфере.