КНДР предупредила США и Южную Корею о возможном применении ЯО ЦТАК: КНДР предупредила США и Южную Корею о возможном применении ядерного оружия

Москва16 сен Вести.КНДР предупредила о возможности применения ядерного оружия в ответ на действия США и Республики Корея, следует из заявления представителя Минобороны страны. Его опубликовало ЦТАК.

Такие угрозы врагов, связанные с атакой и использованием оружия массового уничтожения против нашего государства, могут считаться важнейшим вызовом к обеспечению безопасности, который требует приведения в действие соответствующих статей закона о политике по вопросам государственных ядерных вооруженных сил следует из заявления

Политолог Чвэ Чу Хен в статье, распространенной ЦТАК, отмечал, что КНДР должна укреплять средства ядерного сдерживания на фоне безответственных действий Соединенных Штатов в ядерной области. По его словам, "безответственные и злобные действия США с каждым днем носят все более всеобъемлющий характер" в этой сфере.