Москва31 авгВести.КНДР не рассчитывает на снижение напряженности в регионе, поскольку враждебная линия США, по мнению Пхеньяна, приобретает все более опасные очертания. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В условиях нынешней серьезной ситуации, когда постоянная враждебная политика США в отношении КНДР приобретает все более опасные формы, бессмысленно ожидать какого-либо ослабления напряженности в регионеговорится в заявлении
В министерстве подчеркнули, что именно недружественный курс Вашингтона в отношении республики и все более явная демонстрация им конфронтационного настроя - как в высказываниях, так и на практике - служат причиной дальнейшего опасного нарастания напряженности на Корейском полуострове и структурной нестабильности в регионе. Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на ужесточение ядерной позиции США и непрекращающиеся призывы к денуклеаризации КНДР.
В МИД добавили, что "иллюзорная приверженность прошлому" ни при каких условиях не в состоянии удержать реальность или остановить будущее.
Ранее заведующий кафедрой сравнительной политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук рассказал, как может пройти возможная встреча Трампа и Ким Чен Ына.