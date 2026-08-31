КНДР обвинила США в росте напряженности на Корейском полуострове МИД КНДР: ослабления напряженности в регионе ждать не стоит

Москва31 авг Вести.КНДР не рассчитывает на снижение напряженности в регионе, поскольку враждебная линия США, по мнению Пхеньяна, приобретает все более опасные очертания. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, которое распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В условиях нынешней серьезной ситуации, когда постоянная враждебная политика США в отношении КНДР приобретает все более опасные формы, бессмысленно ожидать какого-либо ослабления напряженности в регионе говорится в заявлении

В министерстве подчеркнули, что именно недружественный курс Вашингтона в отношении республики и все более явная демонстрация им конфронтационного настроя - как в высказываниях, так и на практике - служат причиной дальнейшего опасного нарастания напряженности на Корейском полуострове и структурной нестабильности в регионе. Во внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на ужесточение ядерной позиции США и непрекращающиеся призывы к денуклеаризации КНДР.

В МИД добавили, что "иллюзорная приверженность прошлому" ни при каких условиях не в состоянии удержать реальность или остановить будущее.

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