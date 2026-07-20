Лавров и глава МИД КНДР указали на роль США в деградации мировой обстановки

Лавров и глава МИД КНДР назвали причину деградации мировой обстановки Лавров и глава МИД КНДР указали на роль США в деградации мировой обстановки

Москва20 июл Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега из КНДР Цой Сон Хи в совместном заявлении назвали безответственное поведение США и союзников главной причиной деградации обстановки вокруг Кореи и в мире. Об этом сообщили на сайте МИД РФ.

Накануне в рамках третьего раунда российско-корейского стратегического диалога состоялась встреча Лаврова с министром иностранных дел КНДР.

Выражено общее понимание, что основной причиной деградации обстановки в Северо-Восточной Азии и в мире в целом является безответственное поведение США и их союзников говорится в сообщении

В заявлении сказано, что американская сторона и ее союзники наращивают провокационную военную активность вокруг Корейского полуострова.

19 июля главу МИД КНДР принял президент России Владимир Путин. В ходе встречи российский лидер высоко оценил отношения между Москвой и Пхеньяном, а также передал теплые приветствия лидеру КНДР Ким Чен Ыну. В ответ Цой Сон Хи выразила признательность за эти слова и сообщила, что Ким Чен Ын недавно подтвердил стратегический курс на всестороннее развитие отношений с Россией.