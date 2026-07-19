Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибудет с официальным визитом в Россию

Приглашенная Лавровым в Москву глава МИД КНДР вылетела в Россию Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибудет с официальным визитом в Россию

Москва19 июл Вести.Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова отправилась в Москву, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Официальный визит Цой и ее посещение российской столицы ранее подтвердили в МИД РФ.

На проводах главы внешнеполитического ведомства в аэропорту Пхеньяна присутствовали ее заместитель Ким Чон Гю и временный поверенный в делах России в КНДР Владимир Топеха.

До этого Цой Сон Хи прилетала в российскую столицу для обсуждения сотрудничества между Пхеньяном и Москвой в конце октября 2025 года. Тогда перед началом переговоров Лавров подарил коллеге букет цветов.