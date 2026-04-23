Москва23 апр Вести.Новый прямой рейс Москва — Вонсан покажет туристические возможности КНДР. Об этом ИС "Вести" рассказал министр природных ресурсов и экологии России и сопредседатель межправительственной комиссии РФ — КНДР Александр Козлов.

Он добавил, что из РФ уже существует прямой рейс в столицу КНДР, Пхеньян.

Впервые в современной России прямой рейс появился Москва — Пхеньян, сейчас Москва — Вонсан, для того чтобы показать возможности туристические наших корейских товарищей рассказал Козлов

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что РФ является крупным мировым поставщиком медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Он добавил, что страна планирует обеспечить поставки медицинской продукции в КНДР.