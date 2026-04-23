Мурашко: РФ поставит оборудование для больницы в Вонсане

Мурашко: корейские строители сами возведут здание больницы в Вонсане

Москва23 апр Вести.Россия принимает участие в оснащении многопрофильной больницы в северокорейском городе Вонсан, строительные работы возьмут на себя корейские специалисты. Об этом ИС "Вести" сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мурашко отметил, что проект возведения многопрофильной больницы в курортном городе на юго-востоке КНДР обсуждается с осени прошлого года.

Корейские строители берут на себя обязательства по строительству, отделке зданий, подведению всех коммуникаций, энергообеспечению. Российская сторона будет принимать участие в поставке оборудования рассказал он

Российский министр отметил, что в рамках национальных проектов в РФ сформированы высокие компетенции.

По его словам, сегодня до 70% медицинского оборудования производится внутри страны. Россия также поставляет его в ряд государств и входит в ряд крупных экспортеров лекарственных препаратов.