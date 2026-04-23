Мурашко: возведение больницы в КНДР будет реализовано в кратчайшие сроки

Москва23 апр Вести.По поручению президента РФ Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына возведение новой больницы в КНДР будет реализовано в кратчайшие сроки. Об этом ИС "Вести" рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Этот проект является действительно для двух стран знаковым. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и по поручению председателя Ким Чен Ына этот проект сегодня планируется реализовать в кратчайшие сроки. … Вся строительная часть на стороне наших корейских друзей, поэтому думаю, что они уже с сегодняшнего дня активно приступят к строительству рассказал Мурашко

Ранее сообщалось, что для установления автомобильного сообщения между РФ и КНДР был построен мост. До этого единственной наземной транспортной артерией между двумя странами была железная дорога.