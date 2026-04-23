Москва23 апр Вести.Россия является крупным экспортером медицинского оборудования и лекарственных препаратов. Об этом ИС "Вести" рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Россия, добавил он, планирует обеспечить поставки оборудования и препаратов в КНДР.

Сегодня до 70% оборудования уже выпускается в России, поставляется в ряд стран сегодня. И по лекарственным препаратам мы сегодня являемся крупным экспортером. Поэтому оказать помощь и содействие [КНДР] в поставке оборудования, локализации производства, обслуживания медицинской техники – это в наших планах рассказал Мурашко

Ранее министр сообщил, что новый больничный комплекс в КНДР будет возведен в кратчайшие сроки. По его словам, этот проект является знаковым для Москвы и Пхеньяна.