На границе России и КНДР состыковали автомобильный мост через реку Туманная

Москва21 апр Вести.На границе России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) состоялась церемония стыковки строящегося моста через реку Туманная. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства в мессенджере MAX.

Как напомнили в кабмине, старт строительству этого объекта дали премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон в апреле прошлого года.

Таким образом, между Россией и КНДР впервые появится автомобильное сообщение. Сейчас есть только железнодорожный маршрут говорится в сообщении

Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин назвал значимым событием стыковку пролетных строений. По его словам, этот объект является одним из центральных проектов двустороннего сотрудничества Москвы и Пхеньяна. Глава Минтранса добавил, что запуск нового автомобильного моста предоставит возможность нарастить объемы торговли между двумя странами, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи, а также превратить приграничные территории в быстро развивающиеся экономические узлы.

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин поделился, что Северная Корея в сложный для России момент показала свое истинное гуманное лицо.