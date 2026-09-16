Москва16 сен Вести.Корейская народно-демократическая республика (КНДР) должна укреплять средства ядерного сдерживания на фоне безответственных действий США в ядерной области, заявил политолог Чвэ Чу Хен в статье, распространенной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Политика Вашингтона ускоряет "коррозию международного режима ядерного нераспространения", отметил политолог.

Безответственные и злобные действия США с каждым днем носят все более всеобъемлющий характер в ядерной области. КНДР должна без остановки укреплять средства сдерживания ядерной войны как в качественном, так и в количественном отношении без застоя и пробуксовки подчеркнул Чвэ Чу Хен

При этом международное сообщество должно дать справедливую оценку действиям США, заключил политолог.

Посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов отметил, что США рассматривают возможность применения ядерного оружия в Европе.

Стремление США запустить диалог о российском арсенале нестратегических ядерных вооружений является попыткой отвлечь внимание международного сообщества от угрозы, исходящей от американского ядерного оружия, заявил Белоусов.