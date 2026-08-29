Москва29 авг Вести.Вашингтон рассматривает возможность применения ядерного оружия в Европе, на это указывает ряд факторов, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов в разговоре с RT.

По словам дипломата, стремление США инициировать диалог о российском арсенале нестратегических ядерных вооружений направлено на то, чтобы отвлечь внимание международного сообщества от угрозы, исходящей от американского ядерного оружия в Европе и ракетно-ядерных программ США в целом.

Посол отметил, что предоставление Западу детальной информации о российском нестратегическом ядерном оружии и его дальнейшее сокращение в рамках диалога по стратегической стабильности могут спровоцировать США и их союзников на применение силы в Европе.

Надеюсь, что в Европе осознают всю опасность такого сугубо прикладного с точки зрения военного оперативного планирования подхода Вашингтона к территории своих союзников подчеркнул Белоусов

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты впервые за 40 лет занялись разработкой новой ядерной боеголовки.