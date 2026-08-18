США могут разрешить пуски своих боеприпасов с европейских установок Euractiv: США могут разрешить адаптацию европейских РСЗО под американские ракеты

Москва18 авг Вести.Белый дом изучает возможность выдачи разрешения на адаптацию европейских пусковых установок к использованию снарядов и ракет американского производства, что способно устранить одну из главных проблем НАТО и помочь наладить обмен боеприпасами между союзниками. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на источники.

США рассматривает возможность разрешить запускать американские снаряды и ракеты для запуска с европейских пусковых установок, что потенциально устраняет крупное препятствие для совместного использования снарядов в НАТО в военное время говорится в публикации

Как отмечается, ранее Вашингтон сопротивлялся в этом вопросе по чисто коммерческим причинам, опасаясь высоких затрат на переоборудование систем и раскрытия секретного программного обеспечения конкурентам. Теперь же страна движется в сторону размещения большей части своего производства ракет в Европе.

Как указывает Euractiv, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Италия сделали выбор в пользу американской системы HIMARS, тогда как Дания, Испания, Германия, Нидерланды и Греция закупают Euro-PULS, которую совместно выпускают израильская Elbit Systems и европейская KNDS. Один из планировщиков НАТО заявил изданию, что с точки зрения совместимости такой вариант выглядит неидеальным, поскольку компоненты нельзя просто заменить, а военнослужащим придется осваивать работу с разными системами.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет соответствующие инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле подчеркивали, что РФ никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, способные создать угрозу ее интересам.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет соответствующие инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле подчеркивали, что РФ никому не угрожает, однако не оставит без внимания действия, способные создать угрозу ее интересам.